Александр Караваев, автор haqqin.az 01:07

Подходит к завершению наиболее кризисный и драматичный за последние десятилетия год, ставший переломным для всего постсоветского пространства. Потому есть смысл подвести некоторые итоги взаимодействия России с тремя основными партнёрами в СНГ – Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Угрозы и преференции многовекторности Баку, Астана и Ташкент оказались в непростой ситуации. Перечислим основные факторы, которые оказывают на нее влияние: необходимость постоянной модуляции в практике многовекторности; определенный набор ранее установленных обязательств (взаимообусловленные непубличные нюансы в связках Путин – Алиев, Путин – Токаев, Путин – Мирзиёев); множество важных аспектов, касающихся промышленной кооперации и интеграции; ряд объективных структурных факторов вовлеченности этой группы стран в российскую экономику. Помимо этого, есть и целый набор других причин, обусловивших трудности в нынешней повестке дня и диктующих необходимость более сложного, чем в прошлое десятилетие, лавирования между центрами сил. Назовем и эти причины.

Во-первых, названные страны «ядра СНГ/ЕАЭС» по-прежнему придерживаются принципов многовекторности, учитывая, что балансы данной стратегии подстроены под особенности нескольких центров притяжения, таких как Североатлантический Альянс, Россия, Китай, Турция. Выпадение или ослабление одного из этих центров создает множество экономических неопределенностей и рискованную политическую турбулентность. Во-вторых, Россия по-прежнему является ведущим игроком как в нефтегазовой, так и в несырьевой экономике СНГ. Это важнейший рынок аграрной продукции и ключевое направление трудовой миграции. Если Россия сейчас обеспечивает около 1,75% мировой экономики, то наиболее сильный в СНГ/ЕАЭС Казахстан обеспечивает только 0,2%. Сейчас становится ясно, что "выпиливание" российской доли из системы мировой экономики гораздо серьезнее по глобальным последствиям, чем можно было себе представить, ориентируясь только на показатель в мировой доле. Что уж говорить о возможных последствиях разрыва с РФ для таких стран, как Казахстан, Узбекистан и Азербайджан? В-третьих, расширение взаимодействия с субъектами российской экономики может быть токсично с точки зрения косвенных эффектов давления антироссийских санкций. В данном случае речь идёт не столько о проектах, осуществление которых ведётся с компаниями, подпавшими под санкции. Проблема шире: неизбежен процесс постоянного выстраивания обходных схем и "камуфлирование" партнёрства с Россией. В качестве примера упомянем кризис с системой платежей "Мир", уход нефти "Лукойла" из трубопроводной системы Баку – Джейхан, кризис автомобильной промышленности в России. Всё это оказало значительное влияние на рынки СНГ/ЕАЭС.

С другой стороны, возникает и положительный эффект иного рода: России выгодно расширение экономических проектов Баку, Астаны и Ташкента с другими нерегиональными игроками. Дело в том, что увеличение экономик соседей и создание там наиболее благоприятных условий позволяет получать доступ к определенным торговым "шлюзам" для реэкспорта товаров массового потребления в РФ по новым маршрутам логистики. Такой сценарий позволяет выводить часть предприятий и юрлиц из-под юрисдикции РФ (так называемая "релокация"), но сохранять их в экономическом поле СНГ/ЕАЭС. И стресс, и новые возможности Поэтому нынешняя ситуация с Россией для партнеров из СНГ – это одновременно и стресс, и новые возможности. Во всяком случае, не обременяя цифрами данный эффект влияния (рост открытия счетов нерезидентами, увеличение числа совместных предприятий, разгон рынка аренды жилой и нежилой недвижимости, ведущий к росту строительной отрасли), экономический рост наблюдается везде – от Грузии до Киргизии. По всем трем направлениям – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан – Россия сохранила позиции в товарообороте. Так, товарооборот России с Казахстаном в период с января по октябрь составил $22,2 млрд, увеличившись на 9,2% (перевозка грузов составила около 51,5 млн тонн). Для сравнения, китайское направление казахстанской торговли за тот же период показало $19,7 млрд, увеличившись на 33%. Взаимный товарооборот России с Узбекистаном достиг $6,9 млрд, что составляет рост на 30%, и это также превышает показатели узбекско-китайской торговли за 10 месяцев 2022 года. В российско-азербайджанской торговле сохранились прежние рыночные условия: лидерство среди ведущих стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции принадлежит России ($687 млн, рост на 3,2%) и Турция ($582,5 млн, рост на 14,4%). Таким образом, на Турцию пришлось 24,3%, на Россию – 28,6% экспорта ненефтяной продукции. Хотя многие эксперты, включая автора настоящей статьи, полагали, что турецкое направление несырьевого экспорта Азербайджана вырвется в лидеры, факты свидетельствуют о противоположном. Еще одна сложность Назовем, наконец, ещё одну важную причину усложнения взаимоотношений России со странами СНГ. Для сохранения "пояса дружественного соседства" Москва будет предлагать входить в российские проекты более активно, чем ранее. В качестве примера можно привести предложение "Роснефти", обращённое к SOCAR, присоединиться к разработке месторождения "Восток ойл" в Красноярском крае. В этом же ряду стоят различные схемы будущего свопа нефти и газа.