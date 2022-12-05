Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:36

Как и ожидалось, вслед за Евросоюзом страны «Большой семерки» (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть. В их совместном заявлении было отмечено, что 2 декабря странами-партнерами был достигнут консенсус касательно максимальной цены в 60 долларов за баррель, установленной на перевозимую по морю нефть российского происхождения. Однако известно, что стоимость российской нефти и без того колеблется в этих пределах. Возникает вопрос: кому и зачем нужен обозначенный потолок? Ограничение цены на российскую нефть начали действовать со вчерашнего дня – 5 декабря. В скором времени страны-партнеры опубликуют более детальные правила применения политики потолка цен. Также ими будут изучены возможные способы обхода и уклонения от ограничений, после чего планируется принятие превентивных мер. Страны-участницы соглашения намерены отслеживать эффективность ценового потолка; в случае необходимости они готовы пересмотреть и скорректировать максимальную цену. Будет назначена и предельная цена на нефтепродукты с высокой и низкой себестоимостью, при этом решение о ценовом потолке на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

Что бы ни утверждала российская пропаганда, Москва открыто теряет свои военно-политические и экономические позиции. Нефть является основным источником ее доходов, а их снижение непосредственным образом повлияет на ход военных действий на Украине, чего и добивается Запад. Но ЕС, G7 и Австралия подтверждают намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения и со временем полностью освободить от них свой внутренний рынок. Ценовой же предел предназначен для стабилизации в плане поставок сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в другие страны, обеспечивая тем самым регулярные поставки энергоресурсов и одновременно ограничивая доход России. Государства-партнеры призвали третьи страны, импортирующие российскую нефть, использовать политику ограничения цен в качестве рычага давления, поскольку сложившиеся условия помогут снизить цены на энергоресурсы и ограничат способность России получать высокую прибыль в будущем. Острые дискуссии насчет предельной цены на российскую нефть остались позади. Минфин США – страны, выступившей в качестве инициатора идеи, – утверждает, что потолок в 60 долларов достаточен для того, чтобы РФ смогла продолжать поставлять свою нефть на мировой рынок. Он установлен достаточно высоким, чтобы сохранить для России четкий экономический стимул к продолжению продаж. При этом сам «потолок» установлен на исторически сложившемся для России уровне, который выше себестоимости производства и сопоставим с ценами, по которым Россия продавала нефть до начала войны на Украине. Логика действий США в целом ясна, не понятно одно: при чём тут Украина, ради которой, казалось бы, всё это и было затеяно изначально?

Сейчас Москва грозится, что не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить ее стоимость за счет использования механизма предельной цены. Угрозы Москвы не прошли бесследно. В частности, в Токио считают, что если РФ ограничит экспорт сырой нефти в страны, присоединившиеся к санкциям, то мировые цены снова взлетят на фоне дисбаланса между высоким спросом и низким предложением. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на японской экономике, которая и так испытывает давление из-за общемировой тенденции к подорожанию ресурсов и товаров. Подобные мнения встречаются и в других странах «Семерки», а также в ЕС. Но потолок цен в основном связан с запретом морской перевозки или страхования перевозок российской нефти, если она поставляется в третьи страны по цене выше определенного потолка. То есть Москва может либо продавать нефть ниже установленного лимита, либо обращаться к поставщикам услуг вне этих стран. Однако альтернативные источники услуг ограничены по масштабам, являются более дорогими и менее надежными. Кроме того, Турция, к примеру, уже повысила требования к страховке перевозок российской нефти, и такую страховку могут гарантировать лишь ведущие страховщики. Примеру Турции последуют, вероятно, и другие страны. Но снижение объемов продаж не отвечает экономическим интересам России; тем не менее, складывающаяся ситуация приведет к сокращению продаж на ключевые развивающиеся рынки, включая рынки стран-союзников России. А некоторые российские эксперты, рассуждая о высоком уровне потолка, и вовсе заговорили о том, что ЕС побоялся опускать планку и сохранил лицо, дав Москве возможность продавать нефть по старым ценам, а значит, российский бюджет не пострадает.