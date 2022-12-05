С 5 декабря Россию загоняют в угол… наш комментарий
Как и ожидалось, вслед за Евросоюзом страны «Большой семерки» (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть. В их совместном заявлении было отмечено, что 2 декабря странами-партнерами был достигнут консенсус касательно максимальной цены в 60 долларов за баррель, установленной на перевозимую по морю нефть российского происхождения. Однако известно, что стоимость российской нефти и без того колеблется в этих пределах. Возникает вопрос: кому и зачем нужен обозначенный потолок?
Ограничение цены на российскую нефть начали действовать со вчерашнего дня – 5 декабря. В скором времени страны-партнеры опубликуют более детальные правила применения политики потолка цен. Также ими будут изучены возможные способы обхода и уклонения от ограничений, после чего планируется принятие превентивных мер. Страны-участницы соглашения намерены отслеживать эффективность ценового потолка; в случае необходимости они готовы пересмотреть и скорректировать максимальную цену. Будет назначена и предельная цена на нефтепродукты с высокой и низкой себестоимостью, при этом решение о ценовом потолке на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.
Что бы ни утверждала российская пропаганда, Москва открыто теряет свои военно-политические и экономические позиции. Нефть является основным источником ее доходов, а их снижение непосредственным образом повлияет на ход военных действий на Украине, чего и добивается Запад. Но ЕС, G7 и Австралия подтверждают намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения и со временем полностью освободить от них свой внутренний рынок. Ценовой же предел предназначен для стабилизации в плане поставок сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в другие страны, обеспечивая тем самым регулярные поставки энергоресурсов и одновременно ограничивая доход России. Государства-партнеры призвали третьи страны, импортирующие российскую нефть, использовать политику ограничения цен в качестве рычага давления, поскольку сложившиеся условия помогут снизить цены на энергоресурсы и ограничат способность России получать высокую прибыль в будущем.
Острые дискуссии насчет предельной цены на российскую нефть остались позади. Минфин США – страны, выступившей в качестве инициатора идеи, – утверждает, что потолок в 60 долларов достаточен для того, чтобы РФ смогла продолжать поставлять свою нефть на мировой рынок. Он установлен достаточно высоким, чтобы сохранить для России четкий экономический стимул к продолжению продаж. При этом сам «потолок» установлен на исторически сложившемся для России уровне, который выше себестоимости производства и сопоставим с ценами, по которым Россия продавала нефть до начала войны на Украине.
Логика действий США в целом ясна, не понятно одно: при чём тут Украина, ради которой, казалось бы, всё это и было затеяно изначально?
Сейчас Москва грозится, что не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить ее стоимость за счет использования механизма предельной цены.
Угрозы Москвы не прошли бесследно. В частности, в Токио считают, что если РФ ограничит экспорт сырой нефти в страны, присоединившиеся к санкциям, то мировые цены снова взлетят на фоне дисбаланса между высоким спросом и низким предложением. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на японской экономике, которая и так испытывает давление из-за общемировой тенденции к подорожанию ресурсов и товаров. Подобные мнения встречаются и в других странах «Семерки», а также в ЕС.
Но потолок цен в основном связан с запретом морской перевозки или страхования перевозок российской нефти, если она поставляется в третьи страны по цене выше определенного потолка. То есть Москва может либо продавать нефть ниже установленного лимита, либо обращаться к поставщикам услуг вне этих стран. Однако альтернативные источники услуг ограничены по масштабам, являются более дорогими и менее надежными.
Кроме того, Турция, к примеру, уже повысила требования к страховке перевозок российской нефти, и такую страховку могут гарантировать лишь ведущие страховщики. Примеру Турции последуют, вероятно, и другие страны. Но снижение объемов продаж не отвечает экономическим интересам России; тем не менее, складывающаяся ситуация приведет к сокращению продаж на ключевые развивающиеся рынки, включая рынки стран-союзников России. А некоторые российские эксперты, рассуждая о высоком уровне потолка, и вовсе заговорили о том, что ЕС побоялся опускать планку и сохранил лицо, дав Москве возможность продавать нефть по старым ценам, а значит, российский бюджет не пострадает.
Но насколько нелепы эти разговоры, показывает простая статистика.
Компании, расположенные в странах «Семерки», контролируют около 90% рынка соответствующих услуг. А коалиция будет при необходимости корректировать предельную цену, исходя из своих целей и основных рыночных показателей. Ее цель , убедиться, что изменения не приведут к волатильности и будут целесообразны для осуществления. В составе новой международной коалиции Минфин США называет, наряду с Вашингтоном, только остальные государства Группы семи, ЕС и Австралию. Но рычаги давления у них, как видим, очень мощные.
Министр финансов США Джанет Йеллен, отвечая на вопрос о том, для чего нужен ценовой потолок, заявляет, что цена на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель защитит потребителей от сбоев в поставках энергоносителей. Установленный потолок будет стимулировать поток российской нефти, идущей со скидкой на мировые рынки, и призван защитить потребителей и бизнес от глобальных сбоев поставок. Эта мера будет выгодна странам с низким и средним доходом, которые уже пострадали от роста цен на энергоносители и продукты питания. Кроме того, потолок цен позволит покупателям добиваться более высоких скидок на нефть и получать выгоду от большей стабильности на мировых рынках энергоносителей. Кроме того, это решение должно ограничить получение Россией средств для продолжения войны на Украине.