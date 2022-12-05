С 5 декабря Россию загоняют в угол… наш комментарий

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Как и ожидалось, вслед за Евросоюзом страны «Большой семерки» (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть. В их совместном заявлении было отмечено, что 2 декабря странами-партнерами был достигнут консенсус касательно максимальной цены в 60 долларов за баррель, установленной на перевозимую по морю нефть российского происхождения. Однако известно, что стоимость российской нефти и без того колеблется в этих пределах. Возникает вопрос: кому и зачем нужен обозначенный потолок?

Ограничение цены на российскую нефть начали действовать со вчерашнего дня – 5 декабря. В скором времени страны-партнеры опубликуют более детальные правила применения политики потолка цен. Также ими будут изучены возможные способы обхода и уклонения от ограничений, после чего планируется принятие превентивных мер. Страны-участницы соглашения намерены отслеживать эффективность ценового потолка; в случае необходимости они готовы пересмотреть и скорректировать максимальную цену. Будет назначена и предельная цена на нефтепродукты с высокой и низкой себестоимостью, при этом решение о ценовом потолке на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

Снижение нефтяных доходов России непосредственным образом повлияет на ход военных действий на Украине, чего и добивается Запад

Что бы ни утверждала российская пропаганда, Москва открыто теряет свои военно-политические и экономические позиции. Нефть является основным источником ее доходов, а их снижение непосредственным образом повлияет на ход военных действий на Украине, чего и добивается Запад. Но ЕС, G7 и Австралия подтверждают намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения и со временем полностью освободить от них свой внутренний рынок. Ценовой же предел предназначен для стабилизации в плане поставок сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в другие страны, обеспечивая тем самым регулярные поставки энергоресурсов и одновременно ограничивая доход России. Государства-партнеры призвали третьи страны, импортирующие российскую нефть, использовать политику ограничения цен в качестве рычага давления, поскольку сложившиеся условия помогут снизить цены на энергоресурсы и ограничат способность России получать высокую прибыль в будущем.

Острые дискуссии насчет предельной цены на российскую нефть остались позади. Минфин США – страны, выступившей в качестве инициатора идеи, – утверждает, что потолок в 60 долларов достаточен для того, чтобы РФ смогла продолжать поставлять свою нефть на мировой рынок. Он установлен достаточно высоким, чтобы сохранить для России четкий экономический стимул к продолжению продаж. При этом сам «потолок» установлен на исторически сложившемся для России уровне, который выше себестоимости производства и сопоставим с ценами, по которым Россия продавала нефть до начала войны на Украине.

Логика действий США в целом ясна, не понятно одно: при чём тут Украина, ради которой, казалось бы, всё это и было затеяно изначально?

Какова же логика действий Вашингтона, который и затеял новую игру против России?

Сейчас Москва грозится, что не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить ее стоимость за счет использования механизма предельной цены.

Угрозы Москвы не прошли бесследно. В частности, в Токио считают, что если РФ ограничит экспорт сырой нефти в страны, присоединившиеся к санкциям, то мировые цены снова взлетят на фоне дисбаланса между высоким спросом и низким предложением. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на японской экономике, которая и так испытывает давление из-за общемировой тенденции к подорожанию ресурсов и товаров. Подобные мнения встречаются и в других странах «Семерки», а также в ЕС.

Но потолок цен в основном связан с запретом морской перевозки или страхования перевозок российской нефти, если она поставляется в третьи страны по цене выше определенного потолка. То есть Москва может либо продавать нефть ниже установленного лимита, либо обращаться к поставщикам услуг вне этих стран. Однако альтернативные источники услуг ограничены по масштабам, являются более дорогими и менее надежными.

Кроме того, Турция, к примеру, уже повысила требования к страховке перевозок российской нефти, и такую страховку могут гарантировать лишь ведущие страховщики. Примеру Турции последуют, вероятно, и другие страны. Но снижение объемов продаж не отвечает экономическим интересам России; тем не менее, складывающаяся ситуация приведет к сокращению продаж на ключевые развивающиеся рынки, включая рынки стран-союзников России. А некоторые российские эксперты, рассуждая о высоком уровне потолка, и вовсе заговорили о том, что ЕС побоялся опускать планку и сохранил лицо, дав Москве возможность продавать нефть по старым ценам, а значит, российский бюджет не пострадает.

Турция сразу же повысила требования к страховке перевозок российской нефти, и такую страховку могут гарантировать лишь ведущие страховщики

Но насколько нелепы эти разговоры, показывает простая статистика.

Компании, расположенные в странах «Семерки», контролируют около 90% рынка соответствующих услуг. А коалиция будет при необходимости корректировать предельную цену, исходя из своих целей и основных рыночных показателей. Ее цель , убедиться, что изменения не приведут к волатильности и будут целесообразны для осуществления. В составе новой международной коалиции Минфин США называет, наряду с Вашингтоном, только остальные государства Группы семи, ЕС и Австралию. Но рычаги давления у них, как видим, очень мощные.

Министр финансов США Джанет Йеллен, отвечая на вопрос о том, для чего нужен ценовой потолок, заявляет, что цена на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель защитит потребителей от сбоев в поставках энергоносителей. Установленный потолок будет стимулировать поток российской нефти, идущей со скидкой на мировые рынки, и призван защитить потребителей и бизнес от глобальных сбоев поставок. Эта мера будет выгодна странам с низким и средним доходом, которые уже пострадали от роста цен на энергоносители и продукты питания. Кроме того, потолок цен позволит покупателям добиваться более высоких скидок на нефть и получать выгоду от большей стабильности на мировых рынках энергоносителей. Кроме того, это решение должно ограничить получение Россией средств для продолжения войны на Украине.