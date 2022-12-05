Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:08

Реализация совместного ирано-российского проекта по строительству железнодорожного участка «Решт – Астара» может занять более трех лет. Такую оценку на заседании Международного форума Transtec высказал Алиреза Пейманпак – замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана, являющийся также главой иранской Организации развития торговли. При этом он забыл упомянуть Азербайджан, для которого данный вопрос совсем не безразличен.

Участок «Решт – Астара» имеет протяженность 170 километров и является последним сегментом, необходимым для запуска железнодорожной линии Международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Но этот сегмент, призванный соединить сухопутные участки МТК, иранская сторона под разными предлогами откладывает уже не первый год. Вот и теперь иранский замминистра как-то вскользь сообщил российским коллегам, что в течение ближайших трех лет этот проект не будет завершен. Более того, Пейманпак предложил перенести реализацию проекта «на далекое будущее» и призвал обе страны как можно быстрее перейти к обсуждению практических шагов, «направленных на нивелирование санкций в отношении сферы логистики и грузоперевозок». В то же время иранский замминистра обратил внимание российских коллег – как представителей бизнеса, так и представителей государственных структур – на безграничный потенциал Каспийского моря. Путем совместного двустороннего инвестирования стороны смогли бы развить необходимую инфраструктуру в Каспийском бассейне для выстраивания конкурентоспособных логистических цепочек. Он уверен, что в текущих геополитических условиях товарооборот между Россией и Ираном в ближайшее время покажет значительный рост, и решение транспортных проблем, а также налаживание логистики между двумя странами может оказать благотворное влияние на этот процесс. Основная тема, которую Тегеран и Москва рассматривают в рамках двустороннего сотрудничества в области логистики и грузоперевозок, – Международный транспортный коридор «Север – Юг». Это и понятно: Иран и Россия могут выступить в качестве регуляторов логистических цепочек между участниками этого коридора и их клиентами. Не случайно за последние месяцы российская и иранская стороны провели множество тематически связанных заседаний и совещаний на разных уровнях – от государственного сектора до сферы бизнеса.

С учетом ухода многих иностранных компаний из России Пейманпак выразил готовность иранских партнеров пойти на риски и продолжить работу в новых геополитических реалиях при условии необходимого софинансирования с обеих сторон. А для достижения желаемых результатов по строительству МТК, как заявил Пейманпак, сторонам нужно найти практические решения в связи с необходимостью постройки новых судов для грузоперевозок. Очевидно, иранская сторона приняла однозначное решение не только отложить строительство железнодорожного участка «Решт – Астара» в долгий ящик, но и отсрочить завершение всей сухопутной части маршрута «Север – Юг». Ирану гораздо важнее сосредоточить внимание на развитии морского сегмента этого маршрута. Такое предположение давно уже высказывал haqqin.az, однако официальные представители России и Ирана в Баку пытались заверить, что они по-прежнему сильно заинтересованы в реализации данного проекта. Создавались рабочие группы, разрабатывались дорожные карты… Даже в ходе недавнего визита в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина этот вопрос был в центре внимания. Почему же между собой Москва и Тегеран говорят совершенно иное? Вопросы, поднимавшиеся ранее со стороны haqqin.az, нашли отклик и со стороны действующего в Азербайджане Астраханского делового центра, представители которого пообещали предоставить весомые доказательства того, что в запуске проекта «Север – Юг» заинтересованы все его участники, особенно российская сторона.