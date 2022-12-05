Иран срывает «Север – Юг»… и больше не упоминает Азербайджан наш комментарий
Реализация совместного ирано-российского проекта по строительству железнодорожного участка «Решт – Астара» может занять более трех лет. Такую оценку на заседании Международного форума Transtec высказал Алиреза Пейманпак – замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана, являющийся также главой иранской Организации развития торговли.
При этом он забыл упомянуть Азербайджан, для которого данный вопрос совсем не безразличен.
Участок «Решт – Астара» имеет протяженность 170 километров и является последним сегментом, необходимым для запуска железнодорожной линии Международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг». Но этот сегмент, призванный соединить сухопутные участки МТК, иранская сторона под разными предлогами откладывает уже не первый год. Вот и теперь иранский замминистра как-то вскользь сообщил российским коллегам, что в течение ближайших трех лет этот проект не будет завершен. Более того, Пейманпак предложил перенести реализацию проекта «на далекое будущее» и призвал обе страны как можно быстрее перейти к обсуждению практических шагов, «направленных на нивелирование санкций в отношении сферы логистики и грузоперевозок».
В то же время иранский замминистра обратил внимание российских коллег – как представителей бизнеса, так и представителей государственных структур – на безграничный потенциал Каспийского моря. Путем совместного двустороннего инвестирования стороны смогли бы развить необходимую инфраструктуру в Каспийском бассейне для выстраивания конкурентоспособных логистических цепочек. Он уверен, что в текущих геополитических условиях товарооборот между Россией и Ираном в ближайшее время покажет значительный рост, и решение транспортных проблем, а также налаживание логистики между двумя странами может оказать благотворное влияние на этот процесс.
Основная тема, которую Тегеран и Москва рассматривают в рамках двустороннего сотрудничества в области логистики и грузоперевозок, – Международный транспортный коридор «Север – Юг». Это и понятно: Иран и Россия могут выступить в качестве регуляторов логистических цепочек между участниками этого коридора и их клиентами. Не случайно за последние месяцы российская и иранская стороны провели множество тематически связанных заседаний и совещаний на разных уровнях – от государственного сектора до сферы бизнеса.
С учетом ухода многих иностранных компаний из России Пейманпак выразил готовность иранских партнеров пойти на риски и продолжить работу в новых геополитических реалиях при условии необходимого софинансирования с обеих сторон. А для достижения желаемых результатов по строительству МТК, как заявил Пейманпак, сторонам нужно найти практические решения в связи с необходимостью постройки новых судов для грузоперевозок.
Очевидно, иранская сторона приняла однозначное решение не только отложить строительство железнодорожного участка «Решт – Астара» в долгий ящик, но и отсрочить завершение всей сухопутной части маршрута «Север – Юг». Ирану гораздо важнее сосредоточить внимание на развитии морского сегмента этого маршрута. Такое предположение давно уже высказывал haqqin.az, однако официальные представители России и Ирана в Баку пытались заверить, что они по-прежнему сильно заинтересованы в реализации данного проекта. Создавались рабочие группы, разрабатывались дорожные карты… Даже в ходе недавнего визита в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина этот вопрос был в центре внимания. Почему же между собой Москва и Тегеран говорят совершенно иное?
Вопросы, поднимавшиеся ранее со стороны haqqin.az, нашли отклик и со стороны действующего в Азербайджане Астраханского делового центра, представители которого пообещали предоставить весомые доказательства того, что в запуске проекта «Север – Юг» заинтересованы все его участники, особенно российская сторона.
Не хочется обвинять представителей центра в некомпетентности, но, как отмечают российские СМИ, в Москве всё чаще повестка дня включает вопрос о морских перевозках, а вот про железнодорожный сегмент вспоминают всё реже. Замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов даже объяснил причину: железнодорожный участок «Решт – Астара» в Иране имеет перспективы для развития и удлинения в направлении трех портов Персидского залива. Но… только при условии строительства широкой железнодорожной колеи.
Но тут опять возникают вопросы. Широкая колея, унаследованная нами от советского режима, всегда доставляет проблемы при пересечении границы. Остальной мир, в том числе Иран, использует узкую колею. Так что для осуществления мечты российского замминистра надо перестроить всю железнодорожную систему либо Ирана, либо России и Азербайджана вместе. Мечта, конечно, несбыточная. Но это не значит, что ситуация в целом безвыходная.
С подобной проблемой железнодорожники сталкиваются по всей границе бывшего СССР. Решается она относительно просто: на пограничных стыках в специальных сооружениях вагоны с широкоосных «советских» колес перекладывают на их «импортные» аналоги с более узким осевым расстоянием. Такой принцип применяется и на железнодорожном маршруте «Баку – Тбилиси – Карс» при пересечении грузино-турецкой границы. Сложности, конечно, есть, но они преодолимы. Так что непонятно, почему Москва и Тегеран ведут двойную игру: во всеуслышание призывают Баку ускорить запуск железнодорожного маршрута «Север – Юг», а наедине обсуждают только морские перевозки, к которым Азербайджан не имеет никакого отношения.