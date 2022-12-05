Россия наращивает войска в Беларуси

Общая численность российских войск на территории Беларуси может в ближайшее время достичь отметки в 20-22 тысячи военнослужащих, пишет военный эксперт Константин Машовец, его слова приводит The Insider.

Сейчас эта цифра составляет 10,5 тысячи военнослужащих. По словам эксперта, идет интенсивная переброска живой силы в совместные российско-белорусские «учебно-боевые центры», где будет развернут процесс активной боевой подготовки как российских, так и белорусских войск.

Машовец также отмечает, что интенсивное перемещение живой силы идет со скоростью, значительно превышающей темпы переброски вооружения и военной техники. Но, по его словам, этого недостаточно для развертывания активных боевых действий.

3 декабря сообщалось, что в Беларусь прибыл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на переговоры с Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. По словам Лукашенко, и белорусские и российские «защитники Союзного государства» смогут отразить любую агрессию после совместной подготовки подразделений.