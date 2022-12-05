Новые бандероли с глазами животных: еще три посылки для дипломатов Украины

По данным полиции Испании, новые пакеты были отправлены в посольство Украины в Мадриде, а также консульства в Барселоне и Малаге, но сотрудники службы безопасности перехватили их в офисе национального почтового оператора страны. По словам источника Reuters, полицейские не обнаружили в посылке взрывчатых веществ.

Испанская почта в понедельник, 5 декабря, обнаружила еще три посылки с глазами животных, адресованные диппредставительствам Украины в Испании, передает BBC.

В конце прошлой недели о получении пакетов с глазами животных сообщали украинские посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, Чехии и Испании. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал эти письма "спланированной кампанией террора и запугивания посольств и консульств".

Посылкам с глазами животных предшествовали бандероли со взрывчаткой, обнаруженные силами безопасности Испании в корреспонденции для нескольких компаний и организаций. В их числе было письмо и с бомбой, отправленное на имя премьер-министра Испании Педро Санчеса. 30 ноября одна из заминированных бандеролей взорвалась во дворе здания посольства Украины в Мадриде. Тогда пострадал его сотрудник, открывший посылку.

В субботу испанская полиция сообщила, что все шесть писем с бомбами, судя по имеющейся информации, были отправлены из города Вальядолид на северо-западе Испании. Неизвестные также испачкали экскрементами дверь квартиры украинского посла в Ватикане. А посольство Украины в Казахстане получило ложное сообщение о минировании, сообщил спикер МИД страны Олег Николенко.

По словам Николенко, вместе с задержанными в понедельник тремя посылками всего МИД Украины известно уже о 21 попытке отправить подобные письма или бандероли.