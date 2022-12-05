Реакция России не удивила США

США не удивлены реакцией России на введение потолка цен на нефть, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, пишут зарубежные СМИ.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок», - сказала Жан-Пьер, отвечая на вопрос, как в Белом доме оценивают реакцию Москвы на введение ограничения.

При этом США, по ее словам, не собираются закупать российскую нефть, чтобы пополнить свои резервы. «Нет, потому что ввоз российской нефти в США находится под запретом», - добавила пресс-секретарь.