Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:22

Как уже сообщалось, Вооруженные силы Азербайджана и Турции начали масштабные совместные военные учения в Баку, а также в приграничных с Ираном Астаре, Имишлах и Джебраиле. В опубликованном Министерством обороны Азербайджана видеоролике запечатлен момент учений, в ходе которых армии стран-союзниц устанавливают понтонный мост через реку Араз и перебрасывают по нему на иранский берег тяжелую технику.

Этот эпизод стал «симметричным» ответом на последние крупномасштабные учения иранской армии у границ Азербайджана, в ходе которых сухопутные войска КСИР отрабатывали переброску по понтонным мостам через реку Араз танков и другой бронетехники. На самом же деле, как уточнили информированные источники в Министерстве обороны Азербайджана, иранские войска учились форсировать Араз не на главном течении, пролегающем вдоль ирано-азербайджанской границы, а на одном из его притоков, в глубине иранской территории. Поскольку дислоцированные на противоположном берегу подразделения азербайджанской армии и пограничных войск, оснащенные самым современным оружием, в том числе, израильскими дронами-камикадзе «Harop», находились в состоянии полной боеготовности и ждали лишь команды, чтобы оперативно и жестко отреагировать на любые поползновения противника. Важно также учесть, что военные маневры, в ходе которых КСИР отрабатывал вторжение на суверенную территорию Азербайджана, не были продиктованы «задачами по обеспечению безопасности северо-западных границ», как об этом официально заявил Тегеран, а носили характер целенаправленной психологической атаки с целью запугать северного соседа. Таким образом, нынешние совместные учения армий Азербайджана и Турции – это не только демонстрация испытанного временем и практикой военного союза двух стран, но и четкое послание Ирану, предостерегающее его руководство от любых попыток говорить с Азербайджаном на языке силы и угроз, которые в итоге могут обернуться для Исламской Республики драматическими и даже фатальными последствиями.

В данном контексте важно обратить внимание на то, как расходятся в понимании руководства Ирана понятия «цель» и «средства». Если цель военных учений КСИР Тегеран обозначил четко – защитить Армению, сорвать открытие Зангезурского коридора и не допустить активизации в регионе «сионистского режима», то средства, с помощью которых Иран намерен достичь поставленных целей, мягко говоря, вызывают недоумение. Что по мнению аятолл должно испугать армии Турции и Азербайджана, внимательно наблюдавших за маневрами подразделений КСИР у азербайджанских границ? Бронетехника 70-х годов прошлого века? Советские МиГи, которые еще в ХХ веке считались устаревшими? Боевые вертолеты, закупленные шахом у США в начале 70-х годов? Или наземные войска, по сей день использующие тактику времен ирано-иракской войны? Сегодня иранские военные и политики имеют возможность навести бинокли на противоположный берег реки Араз, понаблюдать за совместными учениями армий Азербайджана и Турции, оснащенных оружием XXI века, и получить исчерпывающее представление о том, что такое современная армия и на что она способна.