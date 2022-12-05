Послание тегеранскому режиму: армии Турции и Азербайджана готовы перейти реку Араз наше послесловие
Как уже сообщалось, Вооруженные силы Азербайджана и Турции начали масштабные совместные военные учения в Баку, а также в приграничных с Ираном Астаре, Имишлах и Джебраиле.
В опубликованном Министерством обороны Азербайджана видеоролике запечатлен момент учений, в ходе которых армии стран-союзниц устанавливают понтонный мост через реку Араз и перебрасывают по нему на иранский берег тяжелую технику.
Этот эпизод стал «симметричным» ответом на последние крупномасштабные учения иранской армии у границ Азербайджана, в ходе которых сухопутные войска КСИР отрабатывали переброску по понтонным мостам через реку Араз танков и другой бронетехники.
На самом же деле, как уточнили информированные источники в Министерстве обороны Азербайджана, иранские войска учились форсировать Араз не на главном течении, пролегающем вдоль ирано-азербайджанской границы, а на одном из его притоков, в глубине иранской территории. Поскольку дислоцированные на противоположном берегу подразделения азербайджанской армии и пограничных войск, оснащенные самым современным оружием, в том числе, израильскими дронами-камикадзе «Harop», находились в состоянии полной боеготовности и ждали лишь команды, чтобы оперативно и жестко отреагировать на любые поползновения противника.
Важно также учесть, что военные маневры, в ходе которых КСИР отрабатывал вторжение на суверенную территорию Азербайджана, не были продиктованы «задачами по обеспечению безопасности северо-западных границ», как об этом официально заявил Тегеран, а носили характер целенаправленной психологической атаки с целью запугать северного соседа.
Таким образом, нынешние совместные учения армий Азербайджана и Турции – это не только демонстрация испытанного временем и практикой военного союза двух стран, но и четкое послание Ирану, предостерегающее его руководство от любых попыток говорить с Азербайджаном на языке силы и угроз, которые в итоге могут обернуться для Исламской Республики драматическими и даже фатальными последствиями.
В данном контексте важно обратить внимание на то, как расходятся в понимании руководства Ирана понятия «цель» и «средства». Если цель военных учений КСИР Тегеран обозначил четко – защитить Армению, сорвать открытие Зангезурского коридора и не допустить активизации в регионе «сионистского режима», то средства, с помощью которых Иран намерен достичь поставленных целей, мягко говоря, вызывают недоумение.
Что по мнению аятолл должно испугать армии Турции и Азербайджана, внимательно наблюдавших за маневрами подразделений КСИР у азербайджанских границ?
Бронетехника 70-х годов прошлого века? Советские МиГи, которые еще в ХХ веке считались устаревшими? Боевые вертолеты, закупленные шахом у США в начале 70-х годов? Или наземные войска, по сей день использующие тактику времен ирано-иракской войны?
Сегодня иранские военные и политики имеют возможность навести бинокли на противоположный берег реки Араз, понаблюдать за совместными учениями армий Азербайджана и Турции, оснащенных оружием XXI века, и получить исчерпывающее представление о том, что такое современная армия и на что она способна.
Понятно, что на фоне многомесячных протестов в Иране, азербайджано-турецкие военные маневры не могут не беспокоить режим аятолл. Полагаем, в Тегеране отдают себе отчет в том, что любая военная угроза в адрес Азербайджану приведет к незамедлительному вмешательству Турции. Не говоря уже о том, что, если иранский режим продолжит жестокие репрессии против азербайджанцев-тюрок в Южном Азербайджане, ни Баку, ни Анкара сложа руки сидеть не станут.
В Тегеране также должны учитывать, что за последние несколько недель армия Азербайджана во второй раз проводит маневры на границе с Ираном, а перед этим азербайджанский спецназ и диверсионно-десантные бригады провели учения в районах, приграничных с Исламской республикой, за которыми наблюдал глава миссии турецкой армии в Азербайджане генерал Бахтияр Эрсай.
Что же касается нынешних, более масштабных учений, то, чтобы понаблюдать за их ходом, в Баку прибывают министр обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер.
И напоследок – поучительный пример из прошлого. В начале 2000-х годов, когда из-за спорных месторождений нефти и газа в Каспийском море Иран открыто угрожал Азербайджану, над площадью Азадлыг в Баку несколько раз пролетели «Турецкие соколы» – образцовая группа пилотов ВВС Турции. Характерно, что после тех показательных полетов, за которыми наблюдали более миллиона человек, воинственный тон Ирана сменился на конструктивный диалог.
Так стоит ли иранским аятоллам, власть которых и без того дышит на ладан, взбираться на дерево амбиций, откуда на сей раз можно окончательно свалиться?