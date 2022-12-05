Накануне Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале масштабных азербайджано-турецких военных учений, которые охватывают Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов. Учения проходят с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции.

В ходе совместных учений «Братский кулак» с участием азербайджанских и турецких военных были выполнены различные задачи в ночное время и в условиях ограниченной видимости, сказали в военном ведомстве. На данном этапе учений при непосредственном контакте с условным противником были выполнены задачи по уничтожению его техники и живой силы.