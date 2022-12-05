Утром во вторник, 6 декабря, стало известно об атаке беспилотника на российский аэродром в городе Курск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки возле аэродрома загорелся нефтенакопитель.

«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», – написал Старовойт.