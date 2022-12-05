Беспилотник атаковал российский аэродром: вспыхнул пожар новость дополнена
Утром во вторник, 6 декабря, стало известно об атаке беспилотника на российский аэродром в городе Курск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, в результате атаки возле аэродрома загорелся нефтенакопитель.
«Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», – написал Старовойт.
Аэродром закрыт для приема гражданских рейсов со дня вторжения РФ в Украину 24 февраля. В Курской области действует повышенный режим террористической опасности. Власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины.
В понедельник, 5 декабря, Минобороны России обвинило Украину в атаках беспилотниками двух российских военных аэродрома, расположенных в сотнях километров от линии фронта. В ведомстве отметили, что украинская сторона ударила по авиабазам дронами «советского производства». В результате удара по аэродрому Дягилево под Рязанью погибли трое и были ранены четверо военных, взрыв на аэродроме Энгельс «повредил обшивку корпуса двух самолетов».