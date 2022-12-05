Боррель предложил обеспечить гарантии безопасности Киеву, а потом Москве

Окончание конфликта в Украине будет достигнуто путем предоставления ей гарантий безопасности, а после этого можно говорить о гарантиях для России, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель во время своего выступления в Институте Жака Делора в Париже, пишут зарубежные СМИ.

«Окончание конфликта должно быть осуществлено в соответствии с международным правом», - сказал Боррель. Он уточнил, что это предполагает в том числе «предоставление гарантий безопасности для Украины».

«Что касается (гарантий безопасности) для России, то об этом мы поговорим позже», - добавил глава европейской дипломатии.