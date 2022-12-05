Некоторые из крылатых ракет, которые использовались РФ для ударов по инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены спустя несколько месяцев после того, как западные страны ввели санкции, призванные лишить Москву компонентов, необходимых для производства этого оружия, пишет The New York Times.

К такому выводу пришли эксперты Conflict Armament Research - базирующейся в Великобритании группы, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах.

Они изучили обломки крылатых ракет Х-101, найденные в Киеве после российской атаки 23 ноября. Согласно опубликованному в понедельник отчету группы, одна из ракет была изготовлена этим летом, другая - после сентября, о чем свидетельствует соответствующая маркировка.

Из этого делается вывод, что Россия нашла каналы по приобретению полупроводников в обход антироссийских санкций.