Экс-советник Трампа хочет включиться в президентскую гонку

Джон Болтон, занимавший при президенте США Дональде Трампе в 2018-2019 годах пост советника по национальной безопасности, сообщил в своем твиттере, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на выборах 2024 года.

При этом он прокомментировал недавнее заявление экс-президента, касающееся американской Конституции, заявив: «Когда вы бросаете вызов самой Конституции, это не по-американски».

Трамп в минувшие выходные в своей соцсети Truth Social в очередной раз повторил, что выиграл выборы и обвинил «крупные технологические компании» в сговоре с демократами, которые помешали ему переизбраться на пост президента в 2020 году.

«Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить все правила, положения и статьи, даже те, которые содержатся в Конституции», - написал он.

Трамп уволил Болтона с поста своего советника по национальной безопасности в сентябре 2019 года. По данным СМИ, главным предметом разногласий между Трампом и Болтоном стала позиция по санкциям против Ирана, на ужесточении которых настаивал советник президента.

Сам Трамп позднее заявил, что Болтон совершил ряд «очень больших ошибок» в политике по отношению к КНДР, Венесуэле и Ираку.