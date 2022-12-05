Освобождено еще 10 осужденных по «Тертерскому делу»

Еще 10 человек освобождены по «Тертерскому делу», сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

В Генпрокуратуре отметили, что в ходе дополнительного расследования вина указанных лиц по обвинению в государственной измене не была доказана. В связи с этим принято решение о прекращении уголовного преследования по необоснованным основаниям и об отмене выбранной в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В то же время следствием были полностью, всесторонне и объективно изучены все обстоятельства, связанные с покойными Гусейновым Мехманом и Агазаде Эльханом, и приняты решения о прекращении уголовного преследования в отношении них в связи с тем, что их вина не доказана.