Представители NASA, Airbus, Boeing посетят Баку

Основатель Amazon Джефф Безос и глава SpaceX Илон Маск в 2023 году могут посетить Баку, заявил председатель правления ОАО «Азеркосмос» Самеддин Асадов.

Он отметил, что Безос и Маск могут принять участие в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в Азербайджане в октябре следующего года.

Асадов добавил, что в конгрессе «Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу» в Баку примут участие более 6 тысяч гостей, включая представителей NASA, CNES, Airbus, Boeing и JAXA.