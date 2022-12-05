В Латвии отказались от «Дождя»
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь», пишут российские СМИ.
«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», - сказал глава совета Ивар Аболиньш.
Телеканал должен прекратить вещание в ночь на четверг 8 декабря.
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