Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с делегацией ведущей международной технологической компании Lenovo во главе со старшим вице-президентом Lenovo ISG Вильфредо Сотолонго.

В ходе встречи руководитель делегации дал обширную информацию о деятельности компании.

Было отмечено, что Lenovo, занимающаяся производством инфраструктурных решений, серверов, систем хранения данных и другого современного технологического оборудования, осуществляет свою деятельность на более чем 180 рынках.

Руководитель делегации отметил, что официальное представительство компании, функционирующее в нашей стране, будет расширено и станет региональным центром, покрывающим территорию стран Восточной Европы и Центральной Азии. В то же время были озвучены предложения о создании совместного центра исследований и разработок в Азербайджане.

Министр Рашад Набиев проинформировал представителей компании Lenovo о работе правительства по улучшению бизнес-климата для ИТ-компаний, в частности, о создании благоприятной среды для привлечения иностранных инвестиций. Министр отметил, что подготовлены изменения в налоговое, миграционное, таможенное законодательство и к закону о социальном страховании. Благодаря этим изменениям ИТ-компании, занимающиеся системной интеграцией и разработкой программного обеспечения, получат значительные привилегии, работая в Азербайджане.

Следует отметить, что на днях в Баку при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта состоялось мероприятие под названием Lenovo Day Baku, в котором приняли участие представители международных ИТ-вендоров и представители более 200 делегатов от компаний корпоративного сектора из Азербайджана. Участники обсудили тенденции цифровой трансформации бизнеса и существующие проблемы в регионе. В рамках мероприятия были проанализированы успешно применяемые технологические решения и новые бизнес-модели для поддержки цифровых экосистем предприятий в Азербайджане.