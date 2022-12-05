Государственная противопожарная служба МЧС в соответствии со своими полномочиями продолжает принимать необходимые меры в целях обеспечения пожарной безопасности в стране.

В ходе проверки Службы на объекте общественного питания, расположенном на территории Билясуварского района, недалеко от дороги Бахрамтепе, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности, было установлено, что проектная документация объекта не согласована с государственной службой пожарного надзора; объект построен не по составленному проекту, расстояние между сооружениями, принадлежащими объекту общественного питания, и подземными топливными баками расположенной рядом заправочной станции составляет 3 м вместо 25 м в соответствии с нормами; объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием; система пожарной сигнализации, установленная в помещениях, не функционирует и неисправна, не снабжена извещателями, которые соответствуют нормам.

Таким образом, заключили в Государственной противопожарной службе, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате продолжения эксплуатации объекта пожар, который может возникнуть там в любой момент, за короткое время расширится, сделав трагедию неизбежной.

С учетом сказанного было принято решение о частичном прекращении деятельности объекта, экземпляр решения был вручен представителю объекта.