Блинкен: США помогут Украине вернуть захваченные территории

«Наше внимание сосредоточено на том, чтобы продолжать делать то, что мы делали, а именно убедиться, что Украина имеет в своих руках то, что ей нужно для самозащиты, чтобы дать отпор России, чтобы вернуть территорию, которая была занята с 24 февраля», - сказал Блинкен, добавив, что, кроме военной, Киеву также нужна экономическая и гуманитарная поддержка.

Отвечая на вопрос журналиста о намерениях Украины вернуть Крым, госсекретарь США отметил, что украинцы сами «принимают решения о том, куда они хотят пойти, когда и как они хотят это сделать».