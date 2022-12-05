Анкара ждет конкретных шагов от Стокгольма и Хельсинки

Он отметил, что Турция была и остается открытой в вопросе политики открытых дверей НАТО, но ожидает, что ее приоритеты в вопросе национальной безопасности будут учтены.

«Швеция и Финляндия взяли на себя определенные обязательства, которые должны быть выполнены. Этот меморандум (подписанный на полях саммита НАТО в Мадриде - прим. ред.) – вовсе не конец, а лишь начало процесса. После решения всех вопросов голосование по заявкам состоится в парламенте Турции. Мы готовы помочь двум странам (в стремлении вступить в НАТО - прим. ред.). В то же время внимательно отслеживаем процессы в этих странах. К сожалению, в Финляндии и Швеции все еще имеют место провокационные действия. Ожидаем от Швеции и Финляндии конкретных шагов (в борьбе с терроризмом - прим. ред.)», - приводит «Анадолу» слова Акара.

Турецкий министр добавил, что в четверг Анкару посетит глава военного ведомства Финляндии Антти Кайкконен. В ходе визита стороны обсудят вопросы обороны и безопасности, а также вступление Хельсинки в НАТО.