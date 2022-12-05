Депутат недоволен ситуацией с лекарствами в Азербайджане

«Все это привело к росту цен на лекарства в мире, включая Азербайджан. Ввоз и продажу лекарств осуществляют частные компании, а контроль качества и регулирование цен - структура Министерства здравоохранения и тарифный совет. Импортеры жалуются, что из-за высоких цен на внешнем рынке медпрепаратов ввоз некоторых лекарств стал коммерчески невыгодным. К сожалению, государственные структуры не среагировали должным образом для стабилизации цен на лекарства», - сказал депутат, призвав совершенствовать механизмы регулирования цен на лекарства в стране в рамках реформ системы здравоохранения.

Коллегу поддержал депутат Рази Нуруллаев, который выразил недоумение ограничениями ввоза в страну лекарств частными лицами для собственного лечения: «Почему один гражданин имеет право привозить только одну коробку лекарств? Ведь есть люди, которые принимают лекарства в течение года. Люди покупают лекарства за рубежом из-за дороговизны внутри страны. Порой разница в цене доходит до пяти, семи раз и, естественно, люди вынуждены покупать и привозить лекарства из других стран. Внутренние цены на медицинские препараты настолько высокие, что больные не могут их купить. В результате жизнь людей сокращается на несколько лет. Я сам часто привожу из Турции лекарства для знакомых, но на таможне в аэропорту говорят, что больше одной коробки не разрешено, все, что больше, должно быть конфисковано», - выразил недоумение Нуруллаев.

По словам депутата, из этой проблемы существует два выхода: регулировать стоимость лекарств на внутреннем рынке, чтобы она не превышала цены на лекарства в других странах более чем на 100%, либо ликвидировать ограничения на ввоз лекарств, которые люди привозят для собственного лечения.