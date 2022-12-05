Беларусь проводит военные учения
В Вооруженных силах (ВС) Беларуси начались плановые учения по поддержанию боевой и мобилизационной готовности, сообщили в Минобороны страны.
«Основные цели – поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки», - отметило военное ведомство в Telegram.
Там добавили, что мероприятия проводятся после очередного призыва и дополнений программы начальной военной подготовки. Они включают комплекс тренировок со всеми категориями военных, подразделениями, воинскими частями и органами военного управления.