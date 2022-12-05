Анар Багиров переизбран главой Коллегии адвокатов

В Баку проходит очередная конференция Коллегии адвокатов, в повестке которой находится проведение выборов председателя Коллегии, его заместителей, а также членов Дисциплинарной комиссии.

Как сообщает haqqin.az, в ходе конференции Анар Багиров был единогласно переизбран на должность председателя Коллегии адвокатов.

В своем выступлении Анар Багиров выразил благодарность за оказанное ему доверие и заверил, что и впредь будет делать все возможное для развития адвокатуры в Азербайджане.