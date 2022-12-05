Kapital Bank подвел итоги 2022 года

«Одной из наших основных целей в стратегический период 2020-2023 годов является сохранение и укрепление лидерства на ритейл-рынке. За прошедшие 2 года мы уверенно продолжили свой путь в этой области. На сегодняшний день наш портфель по кредитам наличными составляет 1,4 миллиарда манатов, портфель по кредитным картам — около 420 миллионов манатов. Наша общая доля на рынке потребительских кредитов составляет приблизительно 35%. Кроме того, успешно продолжается и развитие карточного бизнеса. Мы резко увеличили объем выпуска дебетовых карт, и сейчас у нас на рынке более 1,6 миллиона дебетовых карт. Одна из наших главных задач заключалась в том, чтобы к концу 2022 года общий оборот по картам Birbank составил 2 миллиарда манатов, и мы уже достигли этой цифры. Карта Birbank остается лидером на рынке карт рассрочки. Так, на сегодняшний день у нас более 400 тысяч клиентов-держателей карт рассрочки, общий объем платежей в рассрочку составляет более 300 миллионов манатов. Это примерно 82% от всей доли рынка. У нас более 20 000 партнерских магазинов. Параллельно с развитием карточной инфраструктуры наблюдается и рост эквайрингового бизнеса. Сегодня Kapital Bank обслуживает более 15 000 POS-терминалов, около 1 000 интернет-магазинов и более 4 000 клиентов услуги Mobile POS», — рассказал Рамиль Имамов.

Расширение ипотечного кредитования и поддержка микробизнеса являются приоритетными направлениями для Азербайджанского банковского сектора в последние годы. Наш собеседник рассказал об успехах банка в этих областях.

«Ипотечный бизнес — важнейшая составляющая деятельности Kapital Bank. Одной из ключевых целей, поставленных в текущий стратегический период, было завоевать большую долю на рынке ипотечного кредитования и обеспечить гибкое обслуживание клиентов в данном сегменте. За короткий промежуток времени были достигнуты высокие результаты, в данный момент мы предлагаем клиентам 4 вида ипотечных кредитов. На сегодняшний день наш ипотечный портфель составляет более 400 миллионов манатов. Также отмечу, что благодаря разработанной нами специальной скоринговой модели клиенты, которые обращаются к нам за ипотекой по различным каналам, получают информацию о допустимой сумме кредита и начальных условиях (ежемесячный платеж и т.д.) еще на этапе подачи заявки. В этот стратегический период мы начали развиваться и в сфере микробизнеса. За прошедшие два года мы создали для клиентов микросегмента новые виды банковских продуктов и услуг. Среди них я хотел бы упомянуть онлайн-микрокредитование, которое в настоящее время на отечественном рынке осуществляет только Kapital Bank. Дистанционное кредитование было положительно воспринято и оценено нашими клиентами микробизнеса. Наш текущий портфель по кредитам микробизнеса составляет 76 миллионов манатов, и этот показатель стремительно растет», — отметил представитель банка.

Поскольку пандемия внесла свои коррективы в правила ведения бизнеса как в Азербайджане, так и во всем мире, среди потребителей возрос интерес к онлайн-услугам и цифровым решениям. Как эти тенденции повлияли на банковский сектор? Рамиль Имамов коснулся этой темы и поделился статистическими данными.

«В последнее время мы наблюдаем существенный рост кредитных и карточных продаж через диджитал сервисы. 60% от общего объема продаж банка приходится на онлайн-каналы. Количество пользователей цифрового банка Birbank также растет высокими темпами. Приложение Birbank скачали более 5,4 миллиона пользователей, из которых более 2 миллионов являются активными юзерами. Отмечу, что активные пользователи совершают в среднем 9 транзакций в месяц.

Повышение качества обслуживания клиентов тоже одна из главных целей деятельности банка в этот стратегический период. Мы имеем самую большую филиальную сеть среди банков в стране и уделяем особое внимание оптимизации филиальной сети и открытию новых офисов. Только в этом году мы ввели в эксплуатацию 9 новых точек обслуживания в Баку и 2 в регионах. Увеличены ресурсы колл-центра и зоны онлайн-обслуживания клиентов. Kapital Bank прошел международную сертификацию по обеспечению удовлетворенности потребителей и работе с претензиями, получив сертификат ISO 10002:2018. Разумеется, подобного рода шаги нужно предпринимать постоянно. Поскольку количество клиентов, обслуживаемых банком как в цифровом пространстве, так и филиалах велико, работа над более эффективной обработкой входящих заявок должна вестись на непрерывной основе и всегда должна иметь высокий приоритет», — подытожил главный директор по розничным продажам Kapital Bank.