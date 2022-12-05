Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:58

Ядерная триада России, одним из элементов которой являлась база «стратегов» «Энгельс-1» больше не является неприкосновенной для противника. Оказалось достаточным одного БПЛА еще советского производства Ту-141 «Стриж», чтобы преодолеть российскую систему ПВО, углубиться почти на тысячу километров вглубь территории России и вывести из строя два стратегических бомбардировщика Ту-95. И еще один, Ту- 22М3 на аэродроме Дягилево в Рязани. Утром 5 декабря беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома авиационной база стратегического назначения «Энгельс-1». В итоге оказались повреждены два самолёта. Также ранения получили два человека - они были доставлены в больницу. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. Там загорелся бензовоз, произошел взрыв, погибли 3 человека, еще 6 пострадали.

Был ли этот удар неожиданным? Разумеется, нет, поскольку в Украине никогда не скрывали, что аэродромы в Саратовской и Рязанской областях рассматриваются как цели для атак. Что было сделано для того, чтобы их обезопасить? Ничего. Такое впечатление, что российские военачальники всех рангов продолжают жить категориями мирного времени. Самолеты у них расставлены на открытом воздухе, по линеечке, крылом к крылу, ни о каких ангарах и капонирах речи не идет. Идеальная, словом, мишень. А между самолетами – прокладка из автомобильных шин, как вершина инженерной мысли по защите авиатехники. А ведь уже был апрель 2017 года, когда американцы нанесли сокрушительный авиаудар по сирийской авиабазе Шайрат. Что характерно: для того, чтобы вывести инфраструктуру базы из строя американцам пришлось выпустить порядка 60 крылатых ракет «Томагавк» разных модификаций. Часть из них умела перед поражением цели «делать горку» и бить в цель буквально отвесно, часть, напротив, обладала «подныривающей» траекторией. И все потому, что авиабаза «Шайрат» имела совершенно стандартное решение: бетонные капониры, в которых были буквально спрятаны очень древние, выпуска 1960-70 годов, самолеты. Вот сирийцы как-то запомнили из наставлений советских военных советников, что против средств поражения нужно иметь и соответствующие системы обороны. У российских генералов же собственная гордость – уроки своих предшественников они полностью игнорируют, словно приглашая противника решить проблему одним коротким залпом, не перетруждаясь.