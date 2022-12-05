Украина сметает ядерную триаду России о развитии ситуации
Ядерная триада России, одним из элементов которой являлась база «стратегов» «Энгельс-1» больше не является неприкосновенной для противника. Оказалось достаточным одного БПЛА еще советского производства Ту-141 «Стриж», чтобы преодолеть российскую систему ПВО, углубиться почти на тысячу километров вглубь территории России и вывести из строя два стратегических бомбардировщика Ту-95. И еще один, Ту- 22М3 на аэродроме Дягилево в Рязани.
Утром 5 декабря беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома авиационной база стратегического назначения «Энгельс-1». В итоге оказались повреждены два самолёта. Также ранения получили два человека - они были доставлены в больницу. Также произошел взрыв на аэродроме под Рязанью. Там загорелся бензовоз, произошел взрыв, погибли 3 человека, еще 6 пострадали.
Был ли этот удар неожиданным? Разумеется, нет, поскольку в Украине никогда не скрывали, что аэродромы в Саратовской и Рязанской областях рассматриваются как цели для атак. Что было сделано для того, чтобы их обезопасить? Ничего. Такое впечатление, что российские военачальники всех рангов продолжают жить категориями мирного времени. Самолеты у них расставлены на открытом воздухе, по линеечке, крылом к крылу, ни о каких ангарах и капонирах речи не идет. Идеальная, словом, мишень.
А между самолетами – прокладка из автомобильных шин, как вершина инженерной мысли по защите авиатехники. А ведь уже был апрель 2017 года, когда американцы нанесли сокрушительный авиаудар по сирийской авиабазе Шайрат. Что характерно: для того, чтобы вывести инфраструктуру базы из строя американцам пришлось выпустить порядка 60 крылатых ракет «Томагавк» разных модификаций. Часть из них умела перед поражением цели «делать горку» и бить в цель буквально отвесно, часть, напротив, обладала «подныривающей» траекторией.
И все потому, что авиабаза «Шайрат» имела совершенно стандартное решение: бетонные капониры, в которых были буквально спрятаны очень древние, выпуска 1960-70 годов, самолеты. Вот сирийцы как-то запомнили из наставлений советских военных советников, что против средств поражения нужно иметь и соответствующие системы обороны. У российских генералов же собственная гордость – уроки своих предшественников они полностью игнорируют, словно приглашая противника решить проблему одним коротким залпом, не перетруждаясь.
Важно понимать и другое - в Российской Федерации больше нет аэродромов, инфраструктура которых подходила бы для обслуживания стратегов регулярной основе. Есть ряд аэродромов, способных принимать стратегические бомбардировщики на дозаправку, но не обеспечивать их функционирование в течение длительного времени – поэтому рассредоточить самолеты физически невозможно.
Российская стратегическая авиация это в первую очередь элемент престижа – она давно не является полноценным военным инструментом. Это набор глубоко устаревших самолетов и не менее устаревших авиационных вооружений, созданных под доктрины и задачи, реализация которых невозможна вот уже более 30 лет.
Поэтому в Кремле и российском министерстве обороны приняли решение «сточить» стратегическую авиацию в конфликте с Украиной – все равно в ближайшие годы их ресурс будет полностью исчерпан, запасы авиационных крылатых ракет старых типов огромны и не востребованы. Для обожаемых Z-патриотической публикой «ядерных ударов по оплотам западного империализма» они совершенно непригодны – а денег, идей и технологий на модернизацию воздушного компонента ядерной триады у России нет.
Нынешняя Россия еще способна эксплуатировать наследство предыдущей высокоразвитой цивилизации, как индейцы Северной Америки смогли вооружиться ружьями. Но производить ружья, порох и пули они не могли.
Скажу больше – в ситуации со «стратегами» и их защищенностью все выглядит в России вполне логично и традиционно: под сладкие мечты о величии не подведена соответствующая база. Упрощая до примитивности – столкнулись две разных технологических эпохи — эпоха хождения строем на редуты и эпоха пулеметов. Для России все осложняется тем, что и наклепать достаточное количество юнитов, от самолетов до пехотинцев, она не в состоянии.
А тем временем, когда пишутся эти строки, приходит информация о том, что беспилотники атаковали аэродром в Курске. Горит нефтенакопитель, а вместе с ним – дымом в небо уходит миф о военном могуществе России. Здесь дыры не в ПВО – дыры в головах Кремля.