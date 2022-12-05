Британская разведка о взрывах на российских авиабазах

Британская разведка в своей утренней сводке обращает внимание на взрывы на российских авиабазах под Рязанью и в Саратовской области 5 декабря, в которых, по открытым источникам, погибли три человека и были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95. Разведчики отмечают, что пока причины взрывов не установлены, но если Россия посчитает, что это преднамеренные диверсии, они могут считаться одними из наиболее стратегически значимых провалов в охране военных объектов с начала войны в Украине, пишет BBC.

Дело в том, что пострадавшие базы расположены в глубине российской территории: авиабаза Энгельс в Саратовской области расположена в 600 км от подконтрольных Украине территорий.

Энгельс – главная оперативная база российской дальней авиации в западной части страны, на ней базируются 30 бомбардировщиков. Эти самолеты – часть ядерного щита России, и уже применялись для нанесения ударов по Украине неядерными крылатыми ракетами.

В ответ российские военные рассредоточат бомбардировщики по запасным базам, полагают британские разведчики, а армейское руководство с большой вероятностью приложит все усилия, чтобы найти и наказать офицеров, которых посчитают виновными в произошедшем.