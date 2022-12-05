Депутат недоволен азербайджанскими дипломатами

Депутат Фазиль Мустафа, выступая в Милли Меджлисе, выразил недоумение тем, что Национальная ассамблея Франции единогласно приняла антиазербайджанскую резолюцию, и в этой связи выразил претензии к представителям азербайджанского дипкорпуса в европейских странах.

«На прошлой сессии мы выразили отношение к решению, принятому Национальной Ассамблеей Франции, жестко отреагировали на подлость проголосовавших 256 депутатов. Но мы забыли поговорить и о нашем бездействии. В чем заключается это бездействие? Речь о Франции, Бельгии, Германии, других странах. Как может быть такое - 365 человек в парламенте голосуют против Азербайджана, и ни один человек не поддерживает Азербайджан? 30 лет там действует наш дипломатический корпус. Неужели у этих послов нет там пары друзей, 5-6 знакомых? То есть все под влиянием армян? Армяне, немногочисленный народ смогли все взять в свои руки? Не верится в это. Наши проблемы исходят от того, что мы не можем решить относящиеся к нам вопросы. Очень часто на высокие должности выдвигают некомпетентных людей. Наш дипломатический корпус, действующий в некоторых странах, должен иметь возможность общаться с компетентными лицами в этих странах, с людьми, которые могут влиять на общественное мнение. Однако многие лишены подобных навыков. Они просто проводят там 5 лет и возвращаются. Никто не спрашивает: чем вы там занимаетесь?», - отметил депутат.