Ильхам Алиев наградил Магомеда Гурбанова фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил советнику главы Республики Дагестан Магомеду Гурбанову орден «Шохрат», сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Магомед Гурбанов удостоен высокой награды за плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в том числе между народами Азербайджана и Дагестана.
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