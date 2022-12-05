В Кельбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 5 декабря 2022 года военнослужащий N-ской воинской части Министерства обороны Нахид Махир оглы Азимамедов покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

Согласно информации, сотрудники Кельбаджарской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещественные доказательства, получили объяснения.

В Военной прокуратуре Кельбаджарского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, были допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается.