Утром пришло сообщение, что на аэродроме в городе Энгельс Саратовской области беспилотными аппаратами были атакованы расположенные там стратегические бомбардировщики Ту-95, в результате чего минимум два самолета получили повреждения. На аэродроме в Дягилево Рязанской области был взорван топливозаправщик. Сначала не было уверенности, что случай на Рязанщине связан с воздействием противника, но к вечеру вышло заявление Минобороны РФ, где говорится о «перехваченных» украинских беспилотниках в обоих эпизодах.Ка

Днем последовал массированный ракетный обстрел Украины. Его давно ожидали и серьезно опасались. Предыдущая атака 23 ноября нанесла большой урон энергетической инфраструктуре, и понадобилось немало времени и сил, чтобы восстановить в большей части поврежденное и уничтоженное. Было очевидно, что Украину постараются добить. Но две волны ракетных запусков в этот раз оказались не такими результативными. По сообщению украинского командования из семи десятков запущенных ракет было сбито шестьдесят с лишним.

Те ракеты, которые достигли целей, создали проблемы с энергоснабжением Одессы, Кривого Рога, Житомира, Николаева, в аварийном порядке от сети была отключена Сумская область. Но ничего похожего на блэкаут двумя неделями раньше не произошло. Это, в первую очередь, заслуга украинских сил ПВО, которые с каждой атакой становятся опытнее, и с каждой западной поставкой все эффективнее.

Не будет преувеличением сказать, что сейчас в мире нет более подготовленных специалистов ПВО, чем в Украине. Даже знаменитой израильской системе не приходится решать таких комплексных задач, от противодействия ракетам и дронам до борьбы с авиацией противника, и на такой большой территории.

Кроме того, очевидно, утренняя атака на аэродром в Энгельсе определенным образом уменьшила силу ракетного залпа, исключив минимум два бомбардировщика из участия в запусках. По разным оценкам, поврежденные Ту-95 могли нести от шести до шестнадцати крылатых ракет. Это была восьмая ракетная атака, и в предыдущих применялось около ста ракет, в этот раз их было заметно меньше.