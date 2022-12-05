Депутат: Иранское радио вторгается в азербайджанский эфир

«В районах Азербайджана азербайджанские радиостанции часто прерываются иранским радио, по которому ведется религиозная пропаганда. Информационная война Ирана в интернете направлена на сеяние межэтнической розни и напряженности между населяющими Азербайджан народами. В социальных сетях посредством фейковых аккаунтов с никами «талыш» и т.д. распространяют различного рода дезинформацию с целью дискредитировать Азербайджан», - сказал Мамедов.

По его словам, хотя подобная ситуация продолжается несколько лет, никаких практических мер для борьбы с иранской пропагандой не принимается: «Тем временем существуют технические средства, которые позволяют прекратить вещание иранских радиостанций в стране. Также следует организовать вещание азербайджанских теле- и радиоканалов на фарси и арабском языке, чтобы на фоне информационной войны довести до зарубежной аудитории правду об Азербайджане», - подчеркнул депутат.