Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:35

Еще в совсем недалеком прошлом российские власти объясняли нештатные ситуации на военных объектах неосторожностью или разгильдяйством персонала. Так было и на флагманском крейсере «Москва», который, по официальной версии, взорвался из-за того, что какой-то матрос покурил в неположенном месте. Но после двух атак на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области Минобороны вынуждено было признать, что дело было не в курении – аэродромы с расположенными на них гордостью ВВС России – ракетоносцами, способными нести ядерное оружие – Ту-160 и Ту-95 (база «Энгельс») и ТУ 22М (база «Дягилево) были атакованы украинскими дронами.

По версии российской стороны, удары дронов лишь «повредили» обшивку корпуса двух самолетов». Но на фотографиях, которые обошли в минувшие сутки весь интернет, видно, что у одного самолета на базе «Энгельс» фактически оторвана вся задняя часть, будто его откусила акула, и совершенно очевидно, что он полностью выведен из строя. Трое российских военных погибли после атаки беспилотников на два аэродрома, сообщило Минобороны России. Еще четверо военнослужащих с ранениями госпитализированы. Согласно американским источникам, на базе «Энгельс» было выведено из строя два самолета из трех и, как уверяет советник офиса президента Украины Алексей Арестович, это пятая часть всех активных бомбардировщиков, которыми сейчас располагает Россия. Но главная сенсация этого удара состояла в том, что оба аэродрома находились в 700 километрах от границы с Украиной. Как пишет The New York Times, «это явилось сигналом того, что Киев распространяет военные действия на базы в сердце России, повышая ставки в войне и впервые демонстрируя способность Украины атаковать неприятеля на таком расстоянии». США модифицировали поставленные в Украину HIMARS таким образом, чтобы они не смогли запускать ракеты по России, а также сняли с гаубиц М777 GPS, что превратило их из противоартиллерийского средства подавления огня в обычные гаубицы. Таким образом, аэропорты в глубине России точно не были поражены американским оружием. Так чем же?