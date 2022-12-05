Удар по сердцу России, а акула откусила «заднюю часть» гордости продолжение главной темы
Еще в совсем недалеком прошлом российские власти объясняли нештатные ситуации на военных объектах неосторожностью или разгильдяйством персонала. Так было и на флагманском крейсере «Москва», который, по официальной версии, взорвался из-за того, что какой-то матрос покурил в неположенном месте.
Но после двух атак на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области Минобороны вынуждено было признать, что дело было не в курении – аэродромы с расположенными на них гордостью ВВС России – ракетоносцами, способными нести ядерное оружие – Ту-160 и Ту-95 (база «Энгельс») и ТУ 22М (база «Дягилево) были атакованы украинскими дронами.
По версии российской стороны, удары дронов лишь «повредили» обшивку корпуса двух самолетов». Но на фотографиях, которые обошли в минувшие сутки весь интернет, видно, что у одного самолета на базе «Энгельс» фактически оторвана вся задняя часть, будто его откусила акула, и совершенно очевидно, что он полностью выведен из строя.
Трое российских военных погибли после атаки беспилотников на два аэродрома, сообщило Минобороны России. Еще четверо военнослужащих с ранениями госпитализированы.
Согласно американским источникам, на базе «Энгельс» было выведено из строя два самолета из трех и, как уверяет советник офиса президента Украины Алексей Арестович, это пятая часть всех активных бомбардировщиков, которыми сейчас располагает Россия.
Но главная сенсация этого удара состояла в том, что оба аэродрома находились в 700 километрах от границы с Украиной. Как пишет The New York Times, «это явилось сигналом того, что Киев распространяет военные действия на базы в сердце России, повышая ставки в войне и впервые демонстрируя способность Украины атаковать неприятеля на таком расстоянии».
США модифицировали поставленные в Украину HIMARS таким образом, чтобы они не смогли запускать ракеты по России, а также сняли с гаубиц М777 GPS, что превратило их из противоартиллерийского средства подавления огня в обычные гаубицы.
Таким образом, аэропорты в глубине России точно не были поражены американским оружием. Так чем же?
Минобороны сообщает, что удар был нанесен одним или несколькими реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства типа ТУ 141 «Стриж». Но есть и другие версии. Возможно, некоторый свет на эту загадку проливает агентство СNN. Оно пишет, что украинское оборонное предприятие Ukroboronprom несколько раз сообщало в течение последних недель о приближении к финальной части разработки дронов с большим радиусом действия.
В октябре оно разместило в Facebook снимок одной из частей предполагаемого дрона. Подпись гласила, что его дальность действия до 1 тысячи километров, а вес 75 килограмм.
Месяц спустя, 24 ноября, Ukroboronprom разместил другой пост. «Мы проводим другой тест и готовы начать полеты в условиях враждебных электронных атак», - говорилось в нем.
А в минувшую субботу представитель компании Наталия Сад заявила агентству Ukrinform, что «серия успешных тестов была пройдена».
Однако никаких официальных заявлений украинских властей о том, что атака на два аэропорта была совершена их дронами, не было. Точно так же было сначала с потоплением крейсера «Москва». Представители Киева с усмешкой говорят, что кто-то опять «неудачно покурил» рядом со стратегическими бомбардировщиками, но предупреждают, что таких случаев курения в ближайшем будущем будет больше.
Как сообщает ВВС, российские военные аэродромы за рубежом из-за отсутствия современной ПВО неоднократно подвергались атакам дронов. Так, 6 января 2018 года российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии подверглась атаке беспилотников, причем незадолго до этого, 31 декабря, базу также атаковали – то ли обстреляли из минометов, то ли применили беспилотные аппараты, то ли все вместе.
Как сообщал тогда «Коммерсант», накануне Нового года на авиабазе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов. Минобороны назвало это сообщение фейком.
Нельзя не упомянуть и еще об одном факте. 5 декабря, в день, когда было совершено нападение на два аэропорта, Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 60 были сбиты. На этот массированный удар было потрачено около 500 миллионов долларов. Удары предполагаемых дронов по российским самолетам оказались намного дешевле и эффективнее.