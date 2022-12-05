В Канаде объяснили наличие своих деталей в иранских дронах

Президент канадской Tallysman Wireless Джайлс Пантер заявил, что произведенные компанией компоненты оказались в иранских беспилотниках Shahed-136, которые Россия, по сведениям Киева, использует под названием «Герань-2», через дистрибьюторов, использующих «подставные компании».

В интервью The Globe and Mail он отметил, что Tallysman Wireless не продает свою продукцию в Иран или Россию, а ее дистрибьюторской сети запрещено продавать что бы то ни было в страны, физическим или юридическим лицам, которые являются объектом санкций. По его словам, эти детали были перенаправлены в Иран через дистрибьюторов, использующих «подставные компании».

«Звучат предположения, что мы каким-то образом замешаны в этом использовании. Мы абсолютно не такие. Tallysman на 100% поддерживает Украину перед лицом российской агрессии», — заявил Пантер, слова которого приводит The Insider.

Ранее базирующаяся в Киеве неправительственная организация StateWatch заявила, что более 30 компонентов западных фирм обнаружены в иранских беспилотниках Shahed-136. По ее данным, начинка Shahed-136 - за исключением двигателя иранского производства - полностью состоит из иностранных компонентов.