В Армении снова заговорили о встрече Алиева и Пашиняна

Армения получила от Азербайджана предложения по проекту мирного договора, заявил председатель комиссии по внешним отношениям парламента Армении Эдуард Агаджанян.

По словам депутата, это ответ на предложения армянской стороны и, по сути, означает третий раунд переговоров Еревана и Баку.

В парламенте Армении не исключили также возможности встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна до конца года.