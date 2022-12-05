Донецк под обстрелом, вспыхнули пожары

Центр Донецка под обстрелом. В городе прилеты и пожары, сообщили украинские СМИ.

"Ворошиловский район Донецка сегодня днем под обстрелом, над центром города поднимаются клубы дыма", - пишут СМИ.

Сообщается о попадании снарядов в здание бизнес-центра "Центавр плаза", в районе стадиона "Донбасс Арена" и Крытого рынка, во Дворец спорта "Дружба", горят автомобили и торговые павильоны.

"Власти" "ДНР" заявили о раненых в результате обстрела, но при этом не называют их число.