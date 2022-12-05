Азербайджан может стать акционером Latvijas gaze

Азербайджан в ближайшее время может стать одним из акционеров латвийской газовой компании Latvijas gaze, заявил депутат Европарламента Андрис Америкс (Прогрессивный альянс демократов и социалистов).

«Не исключено, что Азербайджан уже в ближайшее время может стать одним из акционеров Latvijas gaze. Работа в этом направлении проводится, и в ближайшем будущем тут могут быть интересные новости», - приводит Baltijas Balss его слова.

По мнению евродепутата, в нынешней геополитической обстановке Азербайджан может стать серьезным партнером для Евросоюза, который «поможет нам решить энергетические проблемы». «Ведь уже сейчас Азербайджан снабжает природным газом такие страны Европы, как Болгария и Греция, 60 процентов потребности Италии обеспечивается за счет азербайджанского газа. И это далеко не предел», - отметил Америкс.