Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручили скульптуру, которая в свое время находилась в рабочем кабинете видного государственного и общественного деятеля Азиза Алиева.

Скульптуру вручил находящийся в Баку с визитом глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Азиз Алиев в период руководства Дагестаном в 1942-1948 годах предотвратил планировавшуюся высылку дагестанского народа, как и других кавказских народов. Поэтому от имени старейшин Дагестана ему была преподнесена в дар скульптура, изображающая всадника с ребенком за спиной. Теперь этот памятный подарок будет находиться в рабочем кабинете президента Ильхама Алиева.