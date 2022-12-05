Важные факты о раке пищевода: рассказывает врач-эксперт Минздрава

Говоря о причинах возникновения болезней пищевода, врач отметил, что «заболевания пищевода встречаются достаточно часто, однако в основе развития этих симптомов могут лежать различные патогенетические механизмы. Ввиду того, что заболевания пищевода делятся на разные группы, их диагностируют терапевты, гастроэнтерологи, общие хирурги и торакальные хирурги. Наиболее распространенными заболеваниями пищевода являются рефлюксная болезнь, ахалазия пищевода, воспалительные заболевания, дивертикулы, химические ожоги и послеожоговые стриктуры пищевода, атрезия пищевода».

По словам Агаева, рак пищевода является довольно агрессивным онкозаболеванием: «Это самая распространенная форма онкологии среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Заболевание занимает восьмое место в мире среди причин смертности от онкологии. Обычно симптомы проявляются в виде затруднения глотания при приеме пищи, а это уже признак прогрессирования заболевания. Тревога и волнение, возникающие в связи с обследованиями и ожиданием их результатов, а также позднее обращение к врачу считаются основными факторами, препятствующими раннему выявлению заболевания. Диагностика обычно проводится эндоскопическими исследованиями (гастроскопия). Исследования последних лет дали возможность использования новых стратегий лечения рака, в частности благодаря повышению точности воздействия».

К факторам риска относятся рефлюксная болезнь (хроническое заболевание рецидивирующего характера, затрагивающее нижний отдел пищевода); регулярное и интенсивное употребление алкогольных напитков и табачных изделий; диетические погрешности (переедание, острая и жирная пища); постоянное употребление воды с повышенной жесткостью; прием лекарственных препаратов и др., указал врач.

Рассказывая о заболеваниях пищевода у детей, Агаев указал, что они «обычно связаны с врожденными аномалиями развития. Повреждение пищевода также часто происходит от случайных химических ожогов пищевода и желудка (повреждения, вызванные приемом внутрь кислот или щелочей). Устранение таких проблем требует хирургического вмешательства. Как и во всех развитых странах, в Азербайджане также проводятся эндоскопические хирургические операции у детей и новорожденных».

«Среди заболеваний легких, представляющих актуальную проблему торакальной хирургии на сегодняшний день, чаще всего встречаются кисты легкого, особенно у детей и подростков. По причине появления кисты делятся на врожденные (формируются в эмбриональном периоде) и приобретенные (образуются в течение жизни у человека по различным причинам). Поскольку врожденные пороки связаны с нарушениями развития, их обычно выявляют и корректируют в раннем неонатальном периоде. Приобретенная форма патологии формируется под влиянием заболеваний или травм легких, и заполнена воздухом или жидкостным содержимым.

В большинстве случаев воздушные кисты никак не проявляются и обнаруживаются только при выполнении диагностических исследований. В Азербайджане чаще всего встречаются одиночные или множественные эхинококковые кисты легких. Киста легкого - преимущественно доброкачественное новообразование и обычно удаляется хирургическим путем. Хочу отметить, что большинство операций выполняются методом малоинвазивной хирургии (вмешательства, которые проводятся без выполнения разрезов), и в нашей стране есть специалисты в этой области», - сказал врач-эксперт Минздрава.