В Кремле не видят перспектив для переговоров с Украиной
Переговоры с Украиной сейчас бесперспективны и нужно продолжать "спецоперацию", сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
"Что касается перспектив каких-то переговоров, то мы их не видим в настоящий момент. Мы неоднократно об этом говорили. Должны быть достигнуты цели "специальной военной операции". Российская Федерация должна достигнуть поставленных целей", - заявил Песков.
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