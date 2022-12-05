В России неизвестный с пулеметом напал на полицейских: есть раненые

Полиция Ростовской области РФ начала розыск вооруженного мужчины в камуфляже, который обстрелял полицейских в городе Новошахтинск в Ростовской области, сообщают российские СМИ.

Мужчина напал на полицейских в районе таможенного поста на выезде из города. По данным «112», полиция искала пропавшую женщину, когда из леса вышел мужчина в камуфляже и начал стрелять из ручного пулемета Калашникова по служебному автомобилю. В МВД РФ сообщили, что ранен сотрудник полиции. Mash пишет, что ранены двое полицейских.

Российские телеграм-каналы сообщают, что, предположительно, стрельбу открыл человек, подозреваемый в дезертирстве.