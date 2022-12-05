Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравили личный состав армий обеих стран, участвующий в учениях «Братский кулак», в рамках Дня наблюдателя высокого уровня, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Алиев, поздравив личный состав, заявил, что учения «Братский кулак» являются очередным проявлением азербайджано-турецкого единства, являющегося, по словам главы государства, «вечным и непоколебимым».

Эрдоган, в свою очередь, отметил успешный ход учений, проводимых по принципу «один народ – два государства», подчеркнув, что азербайджано-турецкий союз, который никто не может разделить, продолжится и в будущем.