Акар направил месседж недоброжелателям Азербайджана и Турции

По его словам, Анкара и Баку «считают общими как друзей, так и врагов». Пусть никто в этом не сомневается, подчеркнул турецкий министр.

Любая угроза или провокация в адрес Турции или Азербайджана вне зависимости от ее источника будет признана в качестве общего вызова на пути братских стран, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь к участникам совместных турецко-азербайджанских учений «Братский кулак», сообщает Anadolu.

Хулуси Акар отметил, что весь мир сегодня проходит через полосу нестабильности, рисков и угроз. «В сложившейся ситуации обеспечение безопасности наших стран и народов возможно только посредством наличия сильной армии как фактора эффективного сдерживания, а для этого нужно иметь высокопрофессиональный кадровый состав, вооружение и технику», - сказал турецкий министр.

Глава оборонного ведомства Турции отметил значимость совместных учений, в рамках которых армии различных стран координируют свои действия, отрабатывая навыки совместных шагов, в том числе в периоды войны.

«Мировое сообщество стало свидетелем нашего единства в период 44-дневной войны, по итогам которой от многолетней армянской оккупации были освобождены исторические земли Азербайджана», - подчеркнул министр.

Турецкий министр призвал закрыть страницу противоречий и ненависти в регионе, начать строить общее будущее на основе уважения норм международного права. Акар дал высокую оценку позиции лидеров Турции и Азербайджана, в чьих заявлениях неоднократно звучал четкий посыл к миру, стабильности и развитию в регионе. «Искренне надеемся, что Армения не оставит без ответа руку мира Турции и Азербайджана», - подчеркнул турецкий министр.

Турецкий министр также указал на значимость открытия региональных коммуникаций на Южном Кавказе, в том числе Зангезурского коридора.