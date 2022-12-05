Стрелков навоевался и вернулся в Москву

Экс-полковник ГРУ и командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил, что в понедельник вечером вернулся в Москву из зоны боевых действий в Украине.

«Нахожусь в Москве. Попытка №3 принять непосредственное участие в боевых действиях (…) не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Стрелкова (Гиркина), на него не были оформлены документы. Он заявил, что долгое время исполнял обязанности начальника штаба одного из формирующихся батальонов, однако позже выяснил, что не числится в личном составе неназванного подразделения и «в штатах N-ского полка».

Стрелков также написал, что все это время незаконно носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения «спецоперации» и в прифронтовую зону. Он добавил, что находился в районе города Сватово.