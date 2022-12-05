Закир Султанов просит смягчить ему наказание

Бывший начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закир Султанов подал кассационную жалобу, где просит смягчить назначенное ему наказание. Жалоба направлена в Верховный суд для рассмотрения, сообщает haqqin.az.

Отметим, что Закир Султанов был задержан в мае 2020 года во время операции, проведенной Службой госбезопасности, по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на охрану и реконструкцию культурных и исторических памятников. Он был обвинен по статье 179.4 (хищение в особо крупных размерах) УК и решением Бакинского суда по тяжким преступлениям в январе этого года приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Позже Бакинский апелляционный суд сократил срок заключения до 5 лет 6 месяцев.