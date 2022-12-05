В Кремле принимают меры из-за атак беспилотников

Песков уверяет, что посвященное «внутренней безопасности» РФ совещание Путина с постоянными членами Совбеза, проведенное во вторник, 6 декабря, не связано с украинскими ударами. «Совет безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Это — тот самый случай», — ответил Песков.

В понедельник, 5 декабря, украинские беспилотники ударили по аэродромам Энгельс-1 в Саратовской области и Дягилево в Рязанской. По данным Минобороны РФ, взрыв в Энгельсе «повредил обшивку корпуса двух самолетов», а на другом аэродроме погибли трое и были ранены четверо военных. При этом Энгельс-1 находится более чем в 750 км от границы Украины, Дягилево — менее чем в 600 км. Ни один используемый Вооруженными силами Украины беспилотник до сих пор не мог совершать полеты на такие расстояния. Помимо этого, утверждает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, по крайней мере в одном из двух случаев удар был нанесен с помощью спецназовцев, которые находились неподалеку от аэродрома и помогли навести беспилотники на цель.

Утром во вторник, 6 декабря, стало известно об атаке беспилотника на российский аэродром в городе Курск. В результате атаки возле аэродрома загорелся нефтенакопитель.