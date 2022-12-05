Забастовка сотрясает Иран

По данным Организационного совета протестов нефтяников, бастуют работники Mahshahr Petrochemical Tanks and Terminal Company в Махшаре. Тем самым полностью прекратилась отгрузка продуктов и сырья, необходимых для нефтехимических комплексов. Остановка работы терминала в Махшаре привела также к сбоям работы множества других предприятий в различных секторах иранской экономики.

Также бастуют рабочие цементного завода Diziche Cement Factory в Исфахане, работники муниципалитетов в Сепахан Шехре, сотрудники крупнейшей транспортной компании в Исфахане.

Как сообщил источник в среде иранских студентов, рабочие и предприниматели Исламской Республики поддержали призыв студенчества провести 5, 6 и 7 декабря трехдневную забастовку. Ее последний день выбран не случайно, поскольку 7 декабря в Иране с давних пор отмечается как День учащихся. Еще с шахских времен в этот день проходили массовые антиправительственные выступления.

Сейчас иранская молодежь ведет активную подготовку к намеченной на 7 декабря крупнейшей общенациональной манифестации.