Забастовка сотрясает Иран
В Иране проходит всеобщая трехдневная забастовка. В шестидесяти трех городах страны закрылись комбинаты, фабрики, производственные цеха, мастерские, магазины, торговые центры, транспортные компании, университеты, школы...
Волна забастовки охватила Тегеран, Исфахан, Рашт, Гохардашт, Шахиншахр, Фардис, Садра, Шираз, Корвех, Илам, Мародашт, Махабад, Бане, Ашное, Букан, Хамедан, Бендер-Аббас, Дезфул, Абданан, Чабахар, Мешхед, Бехбахан, Шираз, Камияран, Саккез, Камияран, Наджафабад, Арак, Тебриз, Язданшахр, Джем, Шахриар, Сари, Гармсар, Нобандиан, Казрон, Джаванруд, Равансар, Зариншахр, Лахиджан, Санандадж, Керманшах, Керман, Мариван, Урмия, Бендер-Энзели и другие города Исламской Республики.
По данным Организационного совета протестов нефтяников, бастуют работники Mahshahr Petrochemical Tanks and Terminal Company в Махшаре. Тем самым полностью прекратилась отгрузка продуктов и сырья, необходимых для нефтехимических комплексов. Остановка работы терминала в Махшаре привела также к сбоям работы множества других предприятий в различных секторах иранской экономики.
Также бастуют рабочие цементного завода Diziche Cement Factory в Исфахане, работники муниципалитетов в Сепахан Шехре, сотрудники крупнейшей транспортной компании в Исфахане.
Как сообщил источник в среде иранских студентов, рабочие и предприниматели Исламской Республики поддержали призыв студенчества провести 5, 6 и 7 декабря трехдневную забастовку. Ее последний день выбран не случайно, поскольку 7 декабря в Иране с давних пор отмечается как День учащихся. Еще с шахских времен в этот день проходили массовые антиправительственные выступления.
Сейчас иранская молодежь ведет активную подготовку к намеченной на 7 декабря крупнейшей общенациональной манифестации.