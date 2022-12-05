Оуэн Мэтьюз в интервью haqqin.az: «У России дефицит крылатых ракет. Нет «Кинжала» и снарядов. Иран передумал. Китай отошел»

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 16:18

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), западные страны могут столкнуться с проблемами в производстве оружия для Украины. Дело в том, что сначала пандемия, а затем вторжение России в Украину создали для западных оружейных концернов серьезные проблемы с цепочками поставок. Главным образом потому, что Россия является одним из важнейших экспортеров сырья, используемого в производстве современных вооружений. Создавшаяся ситуация может помешать США и европейским странам укрепить свои армии и пополнить арсеналы, изрядно опустевшие после массовых поставок оружия Киеву.

По мнению экспертов, если проблемы с цепочками поставок не будут решены, то некоторым крупным производителям оружия понадобятся годы, чтобы удовлетворить спрос, вызванный войной в Украине. SIPRI отмечает, что из ста крупнейших оборонных компаний мира сорок базируются в США. Военная промышленность США продолжает доминировать на мировом рынке оружия, а с 2018 года абсолютными лидерами по продажам являются пять ведущих американских компаний – Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics. Согласно исследованиям SIPRI, из-за финансовых санкций с огромными проблемами столкнулась военная промышленность России. К примеру, группа компаний «Алмаз-Антей» объявила, что не может получить платежи за часть уже проданных вооружений. Так может ли сложиться ситуация, при которой вооруженные силы Украины останутся без западного оружия? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, Оуэн Мэтьюз, британский политолог, писатель, историк и журналист, отметил, что могут возникнуть сложности с поставками высокотехнологического оружия. Такого, к примеру, как американская система залпового огня HIMARS. Каждый снаряд для этой системы, представляющий собой крылатую мини-ракету, стоит около 46 000 долларов.

«Проблема в том, - объяснил Мэтьюз, - что военно-промышленный комплекс США и Европы не производит HIMARS в соответствии с темпами войны в Украине и потребностями ВСУ. Что касается самой установки HIMARS, то в мае этого года польское правительство пыталось заказать в США 500 пусковых установок HIMARS, на что в Вашингтоне ответили, что у американской армии всего-то на вооружении 360 единиц этого оружия. Естественно, деньги для американского ВПК важны, но существуют инфраструктурные проблемы. Запчасти и технологии этого оружия не рассчитаны на резкое увеличение производства». Тем не менее британский политолог убежден, что без современного западного оружия Украина не останется. Темпы, с которыми ВСУ используют вооружения на поле битвы, требуют изменений в режиме работы ВПК стран НАТО. И если потребуется, то американские оборонные предприятия увеличат производство этого вида оружия до необходимого уровня. «Отдельный вопрос – это низкотехнологическое оружие, - говорит Мэтьюз. – С просьбой о его поставках украинцы обратились к западным союзникам еще в августе. В частности, в Киеве жаловались, что у них заканчиваются советские 152-миллиметровые артиллерийские снаряды. Когда министр обороны Великобритании по всему миру искал эти снаряды для ВСУ, в каждой стране, куда он обращался, ему говорили, что русские уже сами скупили все, что осталось. Следует учесть, что в украинской войне есть как количественная, так и качественная проблема оружия. Сейчас 152-миллиметровые артиллерийские снаряды советского образца никто не производит – все известные оружейные заводы выпускают артиллерийские снаряды стандарта НАТО – 155 миллиметров. Возможно, где-то в Сомали или Судане они еще остались, но это проблему не решит. И в США сейчас пытаются что-то придумать. Пока же следует признать, что в низкотехнологических видах оружия у России есть преимущество».