Депутат Агиль Аббас: Как пожилому актеру прожить на 260 манатов?

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Агиль Аббас обвинил руководство азербайджанских театров в произволе по отношению к пожилым актерам и призвал Министерство культуры принять меры.

По словам Аббаса, руководители театров творят произвол: принудительно отправляют на пенсию талантливых пожилых актеров. Он подчеркнул, что у таланта и творчества нет возраста, продолжив, что свои лучшие роли такие корифеи азербайджанской сцены, как Исмаил Дагыстанлы, Мамедрза Шейхзаманов, Исмаил Османлы, сыграли в пожилом возрасте.

Депутат отметил, что «Владимир Зельдин в России играл на сцене в 100 лет, а народную артистку СССР Елену Гоголеву, когда у нее отнялись ноги, выносили на сцену в инвалидной коляске».

«Так почему же у нас не ценят своих пожилых актеров? Как им жить на пенсию в 260 манатов?», - вопрошает депутат, призывая Минкультуры положить конец такому отношению к актерам со стороны руководства театров.