До 5 лет лишения свободы за незаконный перевод более 50 тысяч манатов

Незаконные денежные переводы из Азербайджана за границу или из-за границы в Азербайджан путем возмещения и иными способами взаиморасчетов, если эти действия совершены без признаков контрабанды в значительном размере, то есть на сумму более 50 тысяч манатов, но не более 200 тысяч манатов, будут наказываться штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления, а также штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления и ограничением свободы на срок до 2 лет. Это нашло отражение в законе «О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики», указ о применении которого подписал президент Ильхам Алиев .

Совершение тех же действий должностными лицами с использованием своего служебного положения или в крупном размере, то есть на сумму более 200 тысяч манатов, но менее 500 тысяч манатов, будет наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от стоимости предмета преступления, или штрафом в размере 40 процентов от стоимости предмета преступления и ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы до 3 лет.

Совершение указанных действий в особо крупном размере, то есть на сумму более 500 тысяч манатов, будет наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от стоимости предмета преступления либо ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В соответствии с другим изменением, внесенным в Кодекс об административных проступках, незаконные денежные переводы из Азербайджана за границу или из-за границы в Азербайджан путем возмещения и иными способами взаиморасчетов, если эти действия совершены в небольшом размере, то есть на сумму менее 50 тысяч манатов, будут наказываться штрафом в размере от 40 до 60 процентов от суммы переводов, являющейся непосредственным объектом административного проступка.

Согласно указу, предварительное следствие по этим уголовным делам будет вестись Государственной налоговой службой при Министерстве экономики, где возбуждено дело, или Службой государственной безопасности Азербайджана.