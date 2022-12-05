«Шок-прогнозы» на 2023 год от Saxo Bank

Датский Saxo Bank опубликовал десять «шокирующих предсказаний» на 2023 год. Они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, «мировые рынки может накрыть мощной ударной волной».

1. «Манхэттенский проект» для энергетики. Постоянное увеличение глобальной потребности в энергии побуждает богатейших людей мира сплотиться и начать научно-исследовательский проект такого масштаба, какого мир не видел с тех пор, как «Манхэттенский проект» позволил США создать первую атомную бомбу. А инвестиции в новый проект составят около одного триллиона долларов.

2. Отставка Эммануэля Макрона. Политическая ситуация во Франции и рост популярности Марин Ле Пен после выборов 2022 года заведут Макрона в тупик, заставив его покинуть политику и уйти в отставку. По крайней мере, временно.

3. Резкое подорожание золота за тройскую унцию. Стоимость золота подскочит к невиданным уровням после того, как рынки и центральные банки осознают ошибочность идеи о том, что инфляция временная, а высокие цены будут сохраняться долго. По прогнозам датского банка, цена на золото вырастет c нынешних 1,8 тыс. долларов за унцию до 3 тыс.

4. Создание вооруженных сил ЕС. Риски с безопасностью в регионе и отказ США выполнять роль "мирового полицейского" заставят ЕС создать собственные вооруженные силы, что выведет единство региона на новый уровень. На это, как полагает Saxo Bank, ЕС выделит 10 триллионов евро на ближайшие 20 лет.

5. Запрет мяса. Одна из стран мира, стремясь стать мировым лидером по сокращению вредных выбросов, не просто введет высокий налог на мясо, а полностью запретит его производство, развивая технологии и выпуск растительных аналогов, что является более гуманным и дает меньше парниковых выбросов.

6. Референдум об отмене Brexit. Из-за рецессии в Великобритании начнутся политические потрясения, которые завершатся голосованием за пересмотр решения о выходе из ЕС.

7. Широкий государственный контроль за ценами. Политики введут строгий контроль за ценами в целях сдерживания инфляции, что приведет к ряду нежелательных последствий.

8. Выход из МВФ стран ОПЕК+ и Китая. Страны, не считающие США союзником, из-за санкций против России решат выйти из Международного валютного фонда и создать новый резервный актив вместо доллара.

9. Привязка курса иены к доллару. Из-за проблем, с которыми столкнулась иена в 2022 году, Банк Японии попытается привязать ее курс к доллару на уровне 200 иен/$ и начать перезагрузку всей финансовой системы.

10. Запрет офшоров. Члены Организации экономического сотрудничества и развития решат вернуть деньги из налоговых гаваней в свою экономику, полностью запретив офшоры.

Saxo Bank - датский инвестиционный банк, предлагающий не столько классические банковские услуги, сколько возможность маржинальной торговли широким спектром финансовых инструментов: валютой, акциями, облигациями, контрактами на разницу, фьючерсами, опционами и другими деривативами, а также оказывает услуги по доверительному управлению. Торговля осуществляется в режиме онлайн через торговую платформу SaxoTrader, которая является собственной разработкой банка.