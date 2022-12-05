Абдуллаева осадила армянскую сторону в Париже

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева приняла участие в мероприятии «Друзья Евразии», организованном Евразийским департаментом в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

Как сообщает АзерТАдж, заместитель генерального секретаря ОЭСР Керри-Энн Джон, а также представители соответствующих подразделений организации, выступая на мероприятии, сообщили о серьезном влиянии пандемии COVID-19 и российско-украинской войны на экономику всех стран мира, ожидаемом негативном влиянии на экономическое развитие на последующие годы.

Представители посольств стран программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, аккредитованных при организации, проинформировали участников мероприятия о влиянии этого кризиса на экономику стран.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева рассказала о помощи, оказанной Азербайджаном Украине с первых дней войны. Она сказала, что Азербайджан был в числе первых стран, направивших гуманитарную помощь Украине. SOCAR Energy Ukraine, руководствуясь принципами гуманизма, обеспечивает бесплатным топливом кареты скорой помощи и автомобили пожарной службы.

Дипломат подчеркнула, что Азербайджан, как страна, долгие годы страдающая от нарушения территориальной целостности, всегда руководствовался принципом поддержки территориальной целостности государств.

Абдуллаева отметила, что, несмотря на нынешние геополитические и геоэкономические трудности, во второй половине 2022 года в экономике Азербайджана наблюдаются позитивные перемены. Она довела до внимания, что за последние 6 месяцев текущего года был зафиксирован экономический рост, в ненефтяном секторе наблюдался рост на 7,8%, в транспортном секторе – на 27,2%.

Также Абдуллаева прокомментировала совершенно неправильную и обвинительную речь, произнесенную Арменией на заседании, и проинформировала участников заседания о реалиях в регионе. Посол отметила, что территории Азербайджана находились под армянской оккупацией почти 30 лет, осенью 2020 года страна восстановила свою территориальную целостность, подписанием трехстороннего заявления конфликт был завершен. Она подчеркнула, что Армения не выполняет взятых на себя обязательств в рамках данного заявления, утверждения, высказанные армянским представителем на этом заседании, совершенно неверны: «Ни одна территория Армении не находится под оккупацией. Однако 8 сел Азербайджана все еще находятся под армянской оккупацией. Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией после восстановления территориальной целостности и надеется, что в ближайшее время официальный Ереван выполнит взятые на себя обязательства и предпримет соответствующие шаги в направлении нормализации», - подчеркнула дипломат.

Абдуллаева также проинформировала о проводимых в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях масштабных работах по реконструкции и восстановлению.

Отметим, что основной целью мероприятия было собрать послов и высокопоставленных представителей стран-членов ОЭСР, а также стран-партнеров, участвующих в программе ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии, для оценки и обсуждения политики управления экономическими потрясениями российско-украинской войны и пандемии COVID-19 в регионе и во всем мире.